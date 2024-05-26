PS4 プレステ4 CUH-2200AB02 純正コントローラー付き

☆ご覧いただきありがとうございます。●商品SONYPlayStation4CUH-2200AB02color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ〜付属内容〜本体純正付属コントローラー(ホワイト)電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブル説明書＋DUALSHOCK4純正コントローラー(ブラック、説明書付き)●数年前に本体、純正コントローラーともに新品で購入しました。購入後は当方忙しく、使う頻度が少なくなってしまったため出品します。動作正常確認済み、本体初期化済みです。状態は目立った傷等はありませんが、あくまで中古品なので「やや傷や汚れあり」にしています。ご理解のある方のみご検討お願い致します。外箱の段ボールは保管による少しの傷や凹みがある場合がございます。到着後、設定すればすぐに遊べると思います。●発送は緩衝材を利用して、再利用段ボールに梱包してらくらくメルカリ便にて発送致します。郵送時の衝撃等による状態不良は、こちらでは対応出来ませんのでご了承ください。メーカーや運送会社へお問い合わせお願い致します。●購入後、発送後の返金、返品はお断りさせて頂きます。#ソニー#SONY#PlayStation#プレステ#プレイステーション



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