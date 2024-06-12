【値下げ 美品と言っても良いくらい】ニンテンドーDSライト グロスシルバー

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商品詳細
【値下げ美品と言っても良いくらい】ニンテンドーDSライトグロスシルバーになります。外装は表面に極小のキズが2ヵ所ありますが、パッと見は分からないレベルです。左側側面に１ｍｍくらいの打ちキズがあります。内装は綺麗です。液晶画面は上画面はほぼキズはなく下画面は使用による極細のスリキズがありますが、上下画面共に保護フイルムが貼られています。発色は上画面は普通ですが下画面はまずまず良好です。全体的に見ても美品といってもいいくらいのレベルの状態です。各ボタン機能はアドバンスはパワプロクンポケットでDSは風来のシレンで確認済です。届いて直ぐに遊べるように画像７枚目のソフトを６本お付けします。神経質な方はご遠慮ください。防水対策をしたうえでぷちぷちにて梱包してネコポスで発送します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation159521.html
http://narcologia.ru/goods/procurement29633.html
http://narcologia.ru/goods/traverse897526.html
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