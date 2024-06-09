立向座山・遁甲盤完成図 佐藤 六龍監修　東洋五術運命学協会蔵版

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「立向座山・遁甲盤完成図」佐藤六龍東洋五術運命学協会蔵版状態は良好です。写真3枚目、6枚目の箇所、記名されているので、見えないよう、最小限の黒塗りなどの処理をさせていただきます。それ以外はきれいですので、価値のある本かと思います。価格はネットでの古本屋さんなどの価格を参考にしています。価格についてはコメントください。#東洋占星術 #九星気学#佐藤六龍#佐藤_六龍#本#心理学／心理学#四柱推命 #占い #鑑定 #コンサルタント#易 #易学 #運命#易教#統計 #統計学#易経