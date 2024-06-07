疾患別・症状別・老年・小児・母性看護過程・ずぼかん 6冊セット

ずぼかんは新品・未使用他の5冊も書き込みなどなく綺麗な状態です。即購入okです。老年看護過程第3版→第4版へ（プラス200円で可能☆）もし希望の場合はコメントください！「病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図」第3版定価:￥7000＋税「緊急度・重症度からみた症状別看護過程+病態関連図」第2版定価:￥5000＋税「生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図」第3版定価:￥3600＋税「発達段階からみた小児看護過程+病態関連図」第3版定価:￥3800＋税「ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図」第3版定価:￥3800＋税「ズボラな学生の看護実習本ずぼかん」定価:￥1600＋税総額￥24800＋税



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