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和太鼓のバチ
商品番号 N56038836185
商品名

和太鼓のバチ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,572 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和太鼓のバチです。太鼓の里浅野製で、長さ50㎝、太さ3.4㎝刻印されている品番から調べてみた所、檜素材のようで、定価は￥3910のようです。（あくまでも、素人がネットで調べただけなので、ご了承下さい）新品未使用ですが、長期保存しておりましたので、袋は汚れております。※らくらくメルカリ便の80サイズで送料が¥850かかりますので、値下げは出来ません。種類...太鼓アクセサリー・パーツ...バチ
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