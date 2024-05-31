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糖尿病専門医研修ガイドブック 改訂第8版
商品番号 M70117400941
商品名

糖尿病専門医研修ガイドブック 改訂第8版
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,925 円
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商品詳細

購入後あまり使用しておりません。書き込みありません。「糖尿病専門医研修ガイドブック改訂第8版」日本糖尿病学会￥9350（税込）#日本糖尿病学会#本#自然／医療・薬学・健康#糖尿病　#専門医
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