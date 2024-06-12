AKAI Professional EWI5000

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商品詳細
使用頻度が極端に少なくなってしまったので使ってくださる方にお譲りしたいと思います。2年ほど前に中古で購入しました。本体の動作確認はしていますが、ワイヤレスレシーバーのアンテナが付いていなかったのでありません(動作未確認)。イヤホンやヘッドホン、ケーブルでスピーカー出力される場合には問題ないと思います。充電器・接続ケーブル(USB)は代用品を付けさせて頂きます。付属品は写真の物で全てです。目立つ傷や汚れはありません。タバコも吸わないので臭いやヤニなどはありませんが、中古品という事で理解した上で購入して頂けると嬉しいです。商品を収めた元箱をプチプチでまいて発送します。盆で帰省する為12日の午前中までに話が進められれば直ぐに発送させて頂きます。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic713912.html
http://narcologia.ru/goods/septet130919.html
http://narcologia.ru/goods/stair830600.html
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製品情報：EWI5000J：AKAI professsional
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AKAI Professional EWI 5000 – Thomann UK
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