マジック・マッシュルーム完全栽培マニュアル 真矢一成　絶版　科学

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著者:真矢一成マジック・マッシュルーム完全栽培マニュアル―究極の合法ドラッグを誰でも手軽に失敗なく栽培するための完全マニュアル内容（「BOOK」データベースより）強力な幻覚成分を含むキノコ―マジック・マッシュルーム。そのトビは、合法ナチュラル系のモノの中では強力な幻覚剤であるLSDに匹敵する。本書は、これまで非常に難しいとされてきた、この「魅惑のキノコ」の自家栽培(培養)の方法/手順を、豊富な写真・イラストを交えながら事細かにレクチャー。失敗を重ね、試行錯誤のうえに著者が発見した貴重な情報が、惜しげもなく盛り込まれている。内容（「MARC」データベースより）強力な幻覚成分を含むキノコ-マジック・マッシュルーム。そのトビはLSDに匹敵する。この魅惑のキノコの自家培養の方法を豊富な写真・イラストを交えて事細かにレクチャーする。※現在、マジックマッシュルームは所持、使用、栽培全て禁止になっております。20年以上前の書籍になります。違法行為を助長するものではありません値下げ希望、質問等はコメントへお気軽にお問い合わせお願いします。#真矢一成#マジックマッシュルーム#マッシュルーム#本#自然#生物学#実用書#節約#科学#化学#書籍#植物#菌類#CBD#きのこ#キノコ#マニュアル#説明書#マジック#ドラッグ#大麻#カンナビス#文庫本#小説#コミック#教養#ライフハック#生活#精神#文学#暮らし#音楽#メンタルヘルス#ヘルスケア#絶版#レア