【美品＆匿名発送】AKB48 2013真夏のドームツアースペシャルDVDBOX

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◉ご覧いただきありがとうございます。◉商品名AKB482013真夏のドームツアー~まだまだ、やらなきゃいけないことがある~スペシャルBOX(10枚組DVD)／AKB48◉商品説明女性グループとしては史上初!!AKB48、5大ドームを制覇！スペシャルBOXDisc1-2:2013.07.21福岡ヤフオク!ドーム2ndDAY篠田麻里子卒業セレモニー含む59曲収録予定Disc3-4:2013.08.22東京ドーム1stDAY秋元才加卒業セレモニー含む49曲収録予定Disc5-6:2013.08.25東京ドーム4thDAY板野友美卒業セレモニー含む57曲収録予定Disc7-8:UNITDISC56曲収録予定Disc9:SPECIALDISCVol.1/メイキング映像\u0026特典映像Disc10:SPECIALDISCVol.2/卒業生ドキュメンタリー映像◉発送に関してプチプチ等の緩衝材を使用して丁寧に梱包しますゆうパケットプラス（匿名配送）で発送します24時間以内に発送します◉ご購入をご検討の方へ即購入・値下げ交渉可能です◡̈♡見たいお写真があれば承ります#ひーやん◉出品者情報タバコは吸いません動物飼育していませんDVDAKB48卒業ドームドームツアーアイドル