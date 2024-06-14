【美品一読品】ブルーピリオド　１巻～１４巻　全巻

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商品詳細
【美品一読品】ブルーピリオド マンガ１巻～１４巻状態は写真でご確認ください。状態は良いと思いますが、中古品になりますので神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解の上でお願いします。水濡れ対策をしてダンボールでの発送になります。よろしくお願いいたします。
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