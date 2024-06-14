明治・大正・昭和猟奇女犯罪史　石井輝男

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商品詳細
商品説明☆お読みいただきありがとうございます。この商品はレンタルアップ商品ではありません。2005年10月21日発売。ディスクは１枚１枚確認し鏡盤仕上げし綺麗にしてます。ジャケットにもヤケなどの大きなダメージは見受けられません。当時の定価4,950円。タバコ臭もないと思われます。クリーニング後に緩衝材などで梱包し追跡番号付き便で発送します。どうぞよろしくお願いします。感謝。#日本映画DVD#東映ビデオ#石井輝男
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