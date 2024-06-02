YAMAHA 外付けフロッピーディスクドライブ EL ELS

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■UD-FD01(YD-8U10)機能と特徴⭕️ネジは付属しておりません⭕️保証あり【在庫あり】 到着時に故障していたなどは 再送対応致しますUD-FD01はメーカーより生産終了された機体です通常のフロッピー保存、出力はもちろんEL→ELS変換によりEL-900などのELシリーズに対応したフロッピーディスクをSTAGEAの機能内でご利用いただくことができます。■お勧めポイントEL-900などELシリーズに対応したフロッピーディスク（自作・市販）は著作権により「YAMAHA純正フロッピーディスクドライブ」(UD-FD01)でしか使う事が出来ません。ELからステージアに乗り換えの方は特にお勧めです※3.5インチの2DDまたは2HDのフロッピーディスクがご使用になれます。ご使用の際は必ずエレクトーン本体でフォーマットしてください。※データによりEL→ELS変換できない場合がございます。※プロテクト処理が施されいてるフロッピーディスクをEL→ELS変換する場合はフロッピーディスクのライトプロテクトタブを記録可にしてから実行してください。※さらに詳しい説明はメーカー様より検索してください■対応機種 ELS-01ELS-01CELS-01XELS-01UELS-01CUELS-01CHELB-01シリーズ※ELS-02シリーズも動作確認されています！が生産終了された事でメーカーが保証していませんのでご注意ください また、用途や使い方が分からない方は購入はしないでください■購入後もしも壊れていた時などはキズや汚れが多少ありますので神経質な方は、お控え下さいこちら単体の再送や返金キャンセル対応を致します評価前に気軽にご連絡ください