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new 3DS ll 本体　と ドラゴンクエスト8
商品番号 W89680575458
商品名

new 3DS ll 本体　と ドラゴンクエスト8
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

new3dsll本体とドラゴンクエストVIIIのセットになりますクリアしたので出品します外装細かい傷あり画像ではわかりにくいですが日焼けあり(画像確認ください)液晶に保護フィルムなしタッチペンありドラクエ8しかプレイしてないので読み込みやボタンなど動作確認しましたが、すべての動作は確認していません初期化して発送致します
http://narcologia.ru/goods/ordering860579.html
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