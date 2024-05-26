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【未開封】マーベルレジェンド　レトロ　グリーンゴブリン
商品番号 D78824971578
商品名

【未開封】マーベルレジェンド　レトロ　グリーンゴブリン
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンド　レトロパッケージ　グリーンゴブリン　MarvelLegendsGreenGoblin未開封品です。購入後暗所にて保管していました。台紙にソリが見られます。個人保管なので箱にはスレや傷があります。完美品をお求めの方はご購入はお控え下さい。また、アメトイなので塗りムラや作りが大味な部分があるかと思います。その点をご理解の上ご購入下さい。まとめて購入の場合は送料分を多少値引きます。
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