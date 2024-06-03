Arche Sowa (ミヒャエル・ゾーヴァ)画集、ポストカード23枚セット

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商品詳細
ArcheSowa:55BildervonMichaelSowa(ミヒャエル・ゾーヴァ)画集、ポストカード23枚セット映画「アメリ」などで一躍有名になった絵本画家、ミヒャエル・ゾーヴァの画集とポストカードのセットとなります。ポストカードは全てクリア袋に入れて保管しておりました。1.ArcheSowa:55BildervonMichaelSowa(ミヒャエル・ゾーヴァ画集)※ドイツ語ミヒャエル・ソーヴァによる55枚の画集。ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガーによる序文とゲルハルト・ポルトによるストーリー付き。刺激的で、面白く、ミステリアス。ベルリンで活躍する画家、ミヒャエル・ソーヴァは、美術史の名言を用いて、私たちの視覚的な習慣にトリックを仕掛け、示唆に富んだ映像世界を作り出します。「ソーヴァの方舟」では、鑑賞者は飽くまで人間的であり、また対人的な動物に没入する。ホッパーのように犬や猫が寂しげに窓の外を眺めたり、ノアが外に置いてきたものを箱舟が持っていったり、曽和はその先を見たくなるような作品です。牧歌的な風景は欺瞞に満ちている。もうひとつの世界観、素晴らしい画集です。2.ポストカード23枚セット※フィンランドにて購入・散歩・自転車に乗るウサギ・猫/腕章・猫/腕章Ⅱ・テーブルのクマ・高速道路のブタ・通りのうさぎ、他※バラ売りはいたしかねます。※自宅保管品です。完品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。#Rinの出品物一覧
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