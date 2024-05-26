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MY FIRST STORY サマソニ Tシャツ フェス
商品番号 K28308516721
商品名

MY FIRST STORY サマソニ Tシャツ フェス
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマソニのグッズТシャツLサイズの白です。⚠︎お写真黒ですがこちらは白なのでご注意ください！！買ったものの友人がきたのをみてLサイズが自分には、大きいと思いMサイズを買い直したためこちら出品します。袋から開けておらず新品未使用です！写真は自分が買い直した黒のＭサイズのものです。ホワイトの背中部分も三枚目に載せてます。参考にしてください！BlackRailの歌詞がかいてありとても可愛いデザインになってます。マイファスが好きな方にお譲りできたら幸いです。折り曲げて発送する場合があります。ご了承ください。質問やお値下げなどなにかあればコメントにお願いします。ライブの多い時期なので発送期間長めに設定しておりますが早めに発送できるようにさせていただきます。#マイファス#サマソニ#MYFIRSTSTORY#Tシャツ#夏フェス
http://narcologia.ru/goods/subtropical849301.html
http://narcologia.ru/goods/composite112554.html
http://narcologia.ru/goods/calling959850.html

MY FIRST STORY サマソニ Tシャツ フェス
MY FIRST STORY Tシャツ サマソニ フェス | tradexautomotive.com

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