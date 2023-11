MY FIRST STORY サマソニ Tシャツ フェス

サマソニのグッズТシャツLサイズの白です。⚠︎お写真黒ですがこちらは白なのでご注意ください!!買ったものの友人がきたのをみてLサイズが自分には、大きいと思いMサイズを買い直したためこちら出品します。袋から開けておらず新品未使用です!写真は自分が買い直した黒のMサイズのものです。ホワイトの背中部分も三枚目に載せてます。参考にしてください!BlackRailの歌詞がかいてありとても可愛いデザインになってます。マイファスが好きな方にお譲りできたら幸いです。折り曲げて発送する場合があります。ご了承ください。質問やお値下げなどなにかあればコメントにお願いします。ライブの多い時期なので発送期間長めに設定しておりますが早めに発送できるようにさせていただきます。#マイファス#サマソニ#MYFIRSTSTORY#Tシャツ#夏フェス



