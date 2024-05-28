【完全生産限定盤】ニーアオートマタルプリカント＆ゲシュタルト LP BOX

NieR:Automata/NieRGestalt＆ReplicantOriginalSoundtrackVinylBox.【完全生産限定盤】ジャケットに『東京喰種トーキョーグール』の石田スイ氏描き下ろしイラスト（カイネ、2B）を使用した、ニーア楽曲のLPレコードBOXセット（４枚組）です。ボックスのために書かれた作曲家：岡部啓一氏とディレクター：ヨコオタロウ氏によるコメントも収録されています。▼即購入可です▼未開封品のため内容物の詳細についてはお答えできかねます▼購入後より冷暗所にて立てて保管していました



ニーアオートマタルプリカント＆ゲシュタルト LP BOX 【完全生産限定盤 ...



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NieR Replicant -10+1 Years- Vinyl LP Box-



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NieR Replicant -10+1 Years- Vinyl LP Box Set | SQUARE ENIX



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