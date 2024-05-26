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- 三味線 和楽器 破れ無し ケース付 ☆☆☆
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商品詳細
三味線和楽器破れ無しケース付全長96cm中古品のため、多少キズ、汚れ等あります。詳しくは写真にてご確認ください。写真に写っているものが全てです。神経質な方のご購入はご遠慮願います。飽くまでも中古商品であります。簡易梱包にて発送させて頂きます。＃三味線＃和楽器
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