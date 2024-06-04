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苫米地英人　ダビィンチ脳　能力開発プログラム【美品】 DVD ＣＤ
商品番号 J62995520937
商品名

苫米地英人　ダビィンチ脳　能力開発プログラム【美品】 DVD ＣＤ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 13,250 円
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商品詳細

商品の脳機能学者、苫米地英人氏の能力開発プログラムです。【商品定価】●定価98,000円(+税)の商品になります。●「ダヴィンチ脳」能力開発プログラム|苫米地英人氏の詳細はこちらhttps://www.forestpub.co.jp/davinci/【商品状態】●数回使用しただけなので、CD・DVDは非常に綺麗な美品です。
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