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Sexy Zone Summer Paradise 2015 2016
商品番号 P74477262871
商品名

Sexy Zone Summer Paradise 2015 2016
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SexyZoneSummerParadiseサマパラ20152016Blu-rayブルーレイ①「SummerParadiseinTDC2015〈1枚組〉」【収録内容】定価:¥4,630■佐藤勝利「勝利summerconcert」バックJr.King\u0026Princeキンプリ■中島健人「LoveKenTV」　バックJr.宇宙Six目黒蓮■菊池風磨「風isaDoll？」バックJr.田中樹安井謙太郎真田佑馬森田美勇人萩谷慧悟⭐︎未開封ポストカード(3種)付き②「Johnnys'SummerParadise2016〈2枚組〉」【収録内容】定価¥7,222■佐藤勝利「佐藤勝利SummerLive2016」バックJr.平野紫耀岸優太岩橋玄樹神宮寺勇太など■中島健人「#Honey♡Butterfly」バックJr.岸優太松倉海斗松田元太高橋颯中村嶺亜など■菊池風磨「風areyou?」バックJr.田中樹森本慎太郎松村北斗目黒蓮■松島聡＆マリウス葉　HeySo!HeyYo!～summertimememory～」バックJr.林蓮音松尾龍⭐︎ポストカード(5種)付き、一度開封しておりますディスク動作確認済みケースに擦り傷が多少ありますが、中身に支障はございません。暗所にて保管しておりましたが、素人保管になりますので、気になる方はご遠慮ください。他DVDなども出品しておりますので、まとめての購入ご希望の方はコメントお願い致します。
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