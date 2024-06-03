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CECH-2500A
商品番号 R72735774192
商品名

CECH-2500A
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】・PS3　本体　120GB※型番はお選び頂けません。CECH-2500A・純正コントローラー・コントローラー用USBケーブル・HDMIケーブル・電源ケーブル・信長の野望(箱なし)以上のセットとなります。写真に写ってない物は出品には含まれませんので必ずご確認の上購入ください。【その他】ディスク読込確認済みとなります。PlayStation3CECH-2500Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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