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【商品内容】・PS3 本体 120GB※型番はお選び頂けません。CECH-2500A・純正コントローラー・コントローラー用USBケーブル・HDMIケーブル・電源ケーブル・信長の野望(箱なし)以上のセットとなります。写真に写ってない物は出品には含まれませんので必ずご確認の上購入ください。【その他】ディスク読込確認済みとなります。PlayStation3CECH-2500Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY