Asriel『Ragnarok COMPLETE BOX』『ABYSS』セット

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・Asriel『Ragnarok～AsrielCOMPLETEBOX～』・Asriel16thアルバム『ABYSS』のセット販売となります。コンプリートBOXはCD19枚、DVD1枚の仕様です。トレイに一枚分の空きがありますが（写真5・6枚目）、こちらはセット販売の『ABYSS』を収納するスペースとなります。新品購入時に入っていたビニール袋もお付けしますが若干傷みが見られます。（写真7枚目）CDはデータ抽出で一度再生したのみで新品同様、DVDは複数回再生したため若干使用感はあります。外箱、歌詞カード、ディスクに目立った汚れやキズはなくきれいな状態だと思いますが、中古品とご理解の上ご検討ください。『Ragnarok～AsrielCOMPLETEBOX～』Disc01『白い闇に沈む永遠の夜』Disc02『ガーネットの波紋に染まる空』Disc03『月光蝶舞う深紅の花園』Disc04『夢の繭紡ぐ盲目の輪舞』Disc05『回顧録黒盤Requiem』Disc06『回顧録白盤Reincarnat』Disc07『禁断を呪いし儚き幻想』Disc08『悪夢奏でる涙の旋律』Disc09『メルヴに堕ちる歎きの天使』Disc10『QuoVadis』Disc11『永遠に捧げし凍てつく眠り』Disc12『汝を照らす朧のアリア』Disc13『薔薇の棺に太陽は在らず』Disc14『ORATORIUM』Disc15『淡き夢見る宵闇ノ骸華』Disc16『XANADU』Disc17『黄昏の月と漆黒の太陽』Disc18Singles/DevilsLullaby・碧い瞳の光は消えゆ・常しえの惑い醒めし毒Disc19TheScarletRebellion(ライブ会場限定配布曲)TheMirageofMoonlight(ライブ会場限定配布曲)TheSphereofRagnarok(新曲)・未発表写真満載全48P大判スペシャルブックレット・Asriel初のライブDVD(2013.6.1SHIBUYAO-EAST)・同人音楽活動ラストアルバム『ABYSS』用ブランクト…