美品 任天堂 初期 ゲームボーイ カセット23本 通信ケーブル 付き ...

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動作確認済みです。ずっと布の袋に入れ大切に保管しておりました。手垢などの跡や落とした傷なども無く大変状態は良いかと思います。フロントパネルの剥がれなどもありません。一応素人判断ですので画像にてご確認の上ご購入下さい。またソフトも不要なのでまとめ売りします。全て動作確認しましたが内部電池などは確認しておりません。カラー専用のソフトもありますが一緒に販売いたします。通信ケーブルは動作確認が出来ておりませんのでおまけ程度にお考えください。バラ売り不可交渉中でも即購入可能です。ソフト一覧つりいこっ！！川のぬし釣り4スーパービーダマンファイティングフェニックススーパービーダマンライジングヴァルキリーデビルチルドレン黒の書デビルチルドレン白の書ポケットボンバーマンヨッシーのパネポンロボットポンコッツサンバージョンモンスターファームバトルカードメダロット3メダロットカードロボトルパワプロGBチョロQボンバーマンビクトリーへの道たまごっち2ポケモンカードGBゾイド邪神復活セーラームーンRドラゴンボールZ悟空飛翔伝ハムスターパラダイスクレヨンしんちゃん3