第五人格 白黒無常 舞台 ミュージアム まとめ売り

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第五人格舞台グッズステンドグラスキーホルダーモーテル型キーホルダーミュージアムスティックキーホルダー白黒無常ステンドグラスキーホルダーは黒いボールチェーンが付いていましたが、キーホルダーとしての使用予定がなかったため廃棄済みです。ケースに入れて保管していました。モーテル型キーホルダーも外に持ち出しはしておりませんがキーホルダー部分に劣化あります。キーホルダー部分の劣化考慮の上で「未使用に近い」にしています。スティックキーホルダーはミュージアム限定品になります。仕様かわかりませんが若干白無常の方が背景濃いです。緩衝材梱包→水濡れ防止→匿名発送即購入可バラ売り不可値下げ不可