浦川翔平サイン、メッセージ入りフリスビー

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商品詳細
THERAMPAGEfromEXILETRIBEHiGH\u0026LOWLIVE大阪公演浦川翔平くんサイン\u0026メッセージ入りフリスビー。元々柔らかめの素材の為、経年劣化による変色もみられますがメッセージ、サインの状態良いです。LDHフリスビー浦川翔平
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