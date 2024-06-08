HKT48/宮脇咲良 HKT48 卒業コンサート～Bouquet～ Speci…

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先月購入した友人から譲り受けたものです。新品・未使用品になります。一度も開封していないため、検品はしていません。また、すり替え防止のため返品はできかねます。ご了承下さい。ご購入手続き後、24時間以内に発送致します。宮脇咲良HKT48卒業コンサート~Bouquet~SpecialEdition(初回生産限定盤)(4枚組)[12月21日発売商品][DVD]2021年6月19日(土)、マリンメッセ福岡で開催された「宮脇咲良HKT48卒業コンサート~Bouquet~」で披露された全31曲を映像化。【初回生産限定盤】SpecialEditionには、コンサートの本編映像・メイキング映像に加え、当日のコンサート写真をおさめたフォトブックも付属。さらにステージ上の宮脇咲良をあますことなく収めた“咲良推しカメラ\"、HKT48に合流した宮脇咲良の密着ドキュメンタリー映像や単独インタビューも収録。宮脇咲良の軌跡とHKT48にとってメモリアルな1日を完全収録!◆宮脇咲良HKT48卒業コンサート~Bouquet~2021.6.19マリンメッセ福岡(約2時間40分)◆特典映像・宮脇咲良推しカメラ(約1時間35分)・SAKURAMIYAWAKIDocumentary(約60分)・Makingof宮脇咲良HKT48卒業コンサート~Bouquet~(約1時間25分)◆商品仕様・コンサートブックレット(80P/サイズ:190mm×135mm)・LIVEランダム生写真1枚封入(全5種)※LIVEランダム生写真は各形態共通絵柄・三方背スリーブケース(H194×W136×D23mm)「HKT48/宮脇咲良HKT48卒業コンサート～Bouquet～SpecialEdition〈初回生産限定盤・4枚組〉」HKT48/宮脇咲良定価:￥13991#HKT48#宮脇咲良#CD・DVD