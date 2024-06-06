MonsterZ Mate 255 WalkerZ

MonsterZMateのアルバムまとめ売りになります255初回盤B(Blu-Ray)→ケースに多少の擦れた跡や傷がありますが円盤の再生に問題はありません。オーディオコメンタリー付きです。WalkerZ(初回盤A、通常盤)→各々1枚ずつ。こちらは比較的状態は綺麗です。初回盤Aにはオーディオコメンタリー付き。こちらもBlu-Rayになります。購入して頂いた方には1枚目の画像にあるサイン入りポストカードも付けますが、こちらのみの購入は御遠慮ください。アルバム各々のバラ売りは可能ですので、価格も含めてお気軽にご相談ください。即購入⭕️



WalkerZ(通常盤)(特典:なし)



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