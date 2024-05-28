new3dsll ブラック

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商品詳細
美品、箱無しです！セット内容・ニュー3DSll本体・タッチペン・保護ケース（1枚）・専用ポーチ（メッシュ素材）動作確認済み初期化済みほとんど使っていない\u0026ケースに入れて使っていたため、状態はそれなりに良いです。私から出品するDSはこちらともう一点（成約済み）の2点のみとなります。早い者勝ちとなりますので、ご了承ください。『お互い気持ちの良いやり取り』を心がけております。
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