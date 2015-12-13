BABYMETAL TRILOGY METAL RESISTANCE

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商品詳細
ベビーメタル BABYMETLブルーレイ3枚組TRILOGYMETALRESISTANCEEPISODEIIIAPOCALYPSEです。DISC1LEGEND\"2015\"～新春キツネ祭り～2015.1.10SAITAMASUPERAREANA1.メギツネ2.いいね！3.あわだまフィーバー4.紅月-アカツキ-5.おねだり大作戦6.Catchmeifyoucan7.ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト8.4の歌9.悪夢の輪舞曲10.ヘドバンギャー！！11.ギミチョコ！！12.イジメ、ダメ、ゼッタイ13.BABYMETALDEATH14.ド・キ・ド・キ☆モーニング15.RoadofResistanceDISC2BABYMETALWORLDTOUR2015～巨大天下一メタル武道会～2015.6.21MAKUHARIMESSE1.BABYMETALDEATH2.ギミチョコ！！3.ド・キ・ド・キ☆モーニング4.ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト5.あわだまフィーバー6.Catchmeifyoucan7.おねだり大作戦8.紅月-アカツキ-9.悪夢の輪舞曲10.4の歌11.ヤバッ！12.いいね！13.メギツネ14.イジメ、ダメ、ゼッタイ15.ヘドバンギャー！！16.RoadofResistanceDISC3BABYMETALWORLDTOUR2015inJAPAN-THEFINALCHAPTEROFTRILOGY-ACTII2015.12.13YOKOHAMAARENA￼1.BABYMETALDEATH2.ギミチョコ！！3.いいね！4.あわだまフィーバー5.Catchmeifyoucan6.ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト7.ド・キ・ド・キ☆モーニング8.悪夢の輪舞曲9.おねだり大作戦10.KARATE11.ヤバッ！12.メギツネ13.イジメ、ダメ、ゼッタイ14.ヘドバンギャー！！15.RoadofResistance16.THEONEBlu-ray
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