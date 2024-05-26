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登川誠仁　第一巻、民謡端節舞踊曲集
商品番号 E72357137684
商品名

登川誠仁　第一巻、民謡端節舞踊曲集
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沖縄でも大変貴重になってきた、　　　　　　　　　　登川誠仁　第一巻、民謡端節舞踊曲集になります。長期保管の為、お安く出品致します。長期保管、新品未使用ですが、最初からの、小傷、色褪せ、シミ、などがあります。ご理解の上、ご購入下さい。※沖縄からの発送になりますので、普段より到着が、遅れる傾向があります。ご了承の程宜しくお願い致します。
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