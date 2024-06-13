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BABYMETAL LEGEND M【THE ONE 限定盤】
商品番号 A19621948469
商品名

BABYMETAL LEGEND M【THE ONE 限定盤】
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 16,100 円
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商品詳細

【BABYMETALARISES-BEYONDTHEMOON-LEGEND-M-】THEONEで購入した限定盤です。Blu-ray、CD共に１度しか視聴していません。箱の中の包装のビニール袋は処分してしまっていてありませんが全体的に綺麗な状態だと思います。ただ、素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。ポートメッセなごやで開催されたメタルレジスタンス第9章、MOAMETALの20歳の記念ライブ（2日目）の映像、音源です。アベンジャーズはKANOMETAL（藤平華乃ちゃん）。〔内容物〕Blu-rayDisc1枚ライブ　CD2枚写真集　　　1冊#BABYMETAL#MOAMETAL#LEGENDM
http://narcologia.ru/goods/tenet148063.html
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