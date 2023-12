BABYMETAL LEGEND M【THE ONE 限定盤】

【BABYMETALARISES-BEYONDTHEMOON-LEGEND-M-】THEONEで購入した限定盤です。Blu-ray、CD共に1度しか視聴していません。箱の中の包装のビニール袋は処分してしまっていてありませんが全体的に綺麗な状態だと思います。ただ、素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。ポートメッセなごやで開催されたメタルレジスタンス第9章、MOAMETALの20歳の記念ライブ(2日目)の映像、音源です。アベンジャーズはKANOMETAL(藤平華乃ちゃん)。〔内容物〕Blu-rayDisc1枚ライブ CD2枚写真集 1冊#BABYMETAL#MOAMETAL#LEGENDM



