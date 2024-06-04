TRANSTIC NERVE　2点セット

TRANSTICNERVE（トランスティックナーヴ）の激レア2点セットです・サイン色紙多分会場でCD購入時に貰ったまま保管しておりましたが、興味がなくなったので出品させて頂きます飾ったりはしてませんが、経年の為多少黄ばみがあるように見えます・MGAZETTE2000年 9月号個人的な感覚では比較的綺麗かと思いますが、一旦人の手に渡っておりますので神経質な方はお控え願いますIN-SeINtheUnderneathMontage.defspiralNUL.AlterSystem!hideLEMONADEレモネードX-JAPANL'Arc～en～CielZIGZOEXTASY RECORDSDirengreyOBLIVION DUSTJanneDaArcFANATIC♢CRISISkyoROUAGE