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大幅掛軸 在銘『松声瀑泉 水墨山水図』中国画 紙本 掛け軸 a07036
商品番号 Q62368945175
商品名

大幅掛軸 在銘『松声瀑泉 水墨山水図』中国画 紙本 掛け軸 a07036
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シミ、スレがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約170cm幅約71cm
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