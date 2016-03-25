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- 大幅掛軸 在銘『松声瀑泉 水墨山水図』中国画 紙本 掛け軸 a07036
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シミ、スレがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約170cm幅約71cm
http://narcologia.ru/goods/plaque58607.html
http://narcologia.ru/goods/rouge843610.html
http://narcologia.ru/goods/mythic448235.html
大幅掛軸 在銘『松声瀑泉 水墨山水図』中国画 紙本 掛け軸 a07036
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大幅掛軸 在銘『松声瀑泉 水墨山水図』中国画 紙本 掛け軸 a07036
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