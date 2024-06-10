PURPLE,HEY'S,デモテープ,LOVE IS †EGOIST†

2001年に出た千葉V系ロックバンドのパープルヘイズのデモテープ、ラヴイズエゴイストこのデモテープは確か？V系オムニバスCD、NEOの前に出ました中身は愛は†EGOISTと同じ曲で英語読みにしたと思われますアレンジが少し違いますVoのMAYOは、Maria's†Despair(マリアズ+ディスペア)を経て、しばらくして弥舞姫(yabuki)のバンドのAnt1nett(アントワネット)でKiriと言う名義でGuで弾いてましたそして、スペシャルサンクスには驚く事に、あのCRAZEの2人の名前が！！収録曲1.LOVEIS†EGOIST†2.BYEBYELIBERTY※こちらのデモテープをCD-Rにして音を確認したら全然問題なく不備はありませんでしたプロフィール参照の上、購入お願いします#PURPLE,HEY'S#パープルヘイズ#Maria's†Despair#マリアズ+ディスペア#弥舞姫#yabuki#Ant1nett#アントワネット#V系#ヴィジュアル系#ビジュアル系#V-ROCK



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Ghost of a smile - EGOIST / Lucia × ぱあぷ（Cover）



EGOIST『当事者』Music Video（『劇場版PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』エンディング・テーマ）



【歌ってみた】Ghost of a smile / Covered by 花鋏キョウ【EGOIST】



エウテルペ-EGOIST-/Covered by 本宮 瑠華



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Egoist - Euterpe(official video)[Full]



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EGOIST】最後の花弁(The meaning of love)_哔哩哔哩_bilibili



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