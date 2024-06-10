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商品詳細
ガリ版のコピーなので詳細は分かりませんが発行元や字の癖等から鑑みて経絡治療学会で2000年前後まで講師をされていた小寺敏子先生が御自分の勉強会で利用された資料かと思います。素問は市場に出てますが千金方は見た事が無いので、おそらく書籍化されていないものです。全51ページ
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