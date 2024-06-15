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ゲームキューブ ゼルダコレクション 任天堂
商品番号 J76162113288
商品名

ゲームキューブ ゼルダコレクション 任天堂
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームキューブゼルダコレクション任天堂中古品です。当時、クラブニンテンドーで貰いました。ディスク面に細かなキズはありますが、外箱、説明書は年代物にしては、比較的綺麗だと思います。神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
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