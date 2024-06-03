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ニンテンドー 2DS ライトブルー ポケモン サンムーン
商品番号 Y30709162935
商品名

ニンテンドー 2DS ライトブルー ポケモン サンムーン
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo他ゲーム機本体ニンテンドー2DSブルーオリジナルデザインのニンテンドー2DSを、12月8日（木）に数量限定で発売決定！あざやかなライトブルーの本体に、ピカチュウ、モクロー、ニャビー、アシマリのシルエットがデザインされた、『ニンテンドー2DS　ポケットモンスターサン・ムーン【ライトブルー】』全国のTVゲーム取扱店（※一部店舗を除く）にて発売予定だぞ！color:BLUEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo純正ACアダプタ、SDカード付きます箱はありません
http://narcologia.ru/goods/passivity590483.html
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