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昭和レトロ！ 機動戦士ガンダム 全5巻セット 昭和56年発行 全巻初版発行
商品番号 R64546570778
商品名

昭和レトロ！ 機動戦士ガンダム 全5巻セット 昭和56年発行 全巻初版発行
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,696 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品詳細■タイトル：機動戦士ガンダム全5巻セット　　　　　作者：豊野喜幸　出版社:講談社(講談社アニメコミックス)■状態・コメント■全5巻完結セット、全巻初版発行全巻昭和56年発行　1巻のみ帯あり中古品ですが、焼け・キズ・汚れ・若干あり状態は、年代を考慮すると、中古良品です。古い商品ですので、明記の無い商品状態が御座いましても、返金・返品には、対応しておりませんので、ご理解のある方のみ、ご購入ください。アニメ好き必見アイテム、是非是非お手元に！
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