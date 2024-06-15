Newニンテンドー 3DS ホワイト

NintendoNEWニンテンドー3DSホワイト検品したところ、保護フィルムの上から少し擦れ傷があるくらいで他はほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。説明書、4GSDカード、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。color:ホワイトゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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