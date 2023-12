マイフェアレディブロードウェイ版のぺーパーバック＋モダン・ミリー

30年以上前に入手した本ですが、状態は当時と変わらず、それほど傷んではいません。但し、この本の出版は65年程前ですので、経年劣化はあります。ブロードウェイ史上最大の傑作ミュージカルであり、オードリー・ヘプバーン主演の映画が公開されたのは64年ですから、ブロードウェイ版はそれよりも8年前になります。主演はレックス・ハリソン(RexHarrison)とジュリー・アンドリュース(JulieAndrews). 他、StanleyHolloway,RobertCoote,MicaelKing,等オードリー版のペーパーバックは普及していますが、ジュリー版のペーパーバックは少なくとも日本ではあまりないのではないでしょうか?おまけとして同じジュリー・アンドリュース主演の映画モダンミリー(ThroughlyModernMillie)のペーパーバックをお付けします。



