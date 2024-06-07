Re:ゼロから始める異世界生活 リゼロ 全巻 小説 セット 1~34巻

＼ご覧頂きありがとうございます！／「Re:ゼロから始める異世界生活」長月達平/大塚真一郎定価:￥660#長月達平#長月_達平#大塚真一郎#大塚_真一郎#本#日本文学／小説・物語#本#読書#リゼロ•第1巻~最新第34巻セットです。購読〜保管まで紙カバーをつけておりましたので、全体的に非常に綺麗な状態です。(商品撮影のため一時的に紙カバーを外しております。)•一部帯がないものがございます。ご了承くださいませ。•新品で購入したものとなっておりますが、神経質な方はご遠慮下さいませ。•大幅な値下げは致しかねますが値段交渉お受けいたしますのでご相談くださいませ。•バラ売り不可となっております。•即購入OKです。•発送の際は紙カバーは外し、OPP袋に入れて発送致します。以上ご確認の上、ご検討の程よろしくお願いいたします！



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