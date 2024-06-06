東京惑星プラネトキオ 動作確認済み 帯無し

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「東京惑星プラネトキオ」定価:￥5800#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation#Other商品は全て動作チェックさせて頂いております★「東京惑星プラネトキオ」TokyoWakuseiPlanetokio(Japan)PSX全体評価:ケースやディスクに小さいスレは有りますが全体的に綺麗です。動作確認済※本体性能にソフトの動画容量が合わない為かオープニングムービー再生中に映像飛びが有ります。これは元々の仕様で不具合によるものでは有りませんのでご了承ください。ディスク状態:ディスク1はスレが有ります付属品欠品:帯とハガキ無しです#アスミック#ゲーム#GAME#プレイステーション#PlayStation#PS#PSXOPP袋に入れて保管中です('ω')/発送は宅急便コンパクトでしっかり梱包してお送り致します。丁寧に梱包し、迅速に発送するよう努めます。不明点、追加撮影して欲しい場所、まとめ買いご相談があれば、お気軽にご連絡ください★あくまで中古品ということをご理解の上ご購入よろしくお願いいたします(人•ᴗ•♡)レトロゲーム収集家の断捨離品です(◍´͈ꈊ`͈◍)専用タグつけました販売中のみ検索したい方はクリックくださいm(*__)m#オタラッキーショップゲーム