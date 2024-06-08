希少 尾崎豊 直筆サイン入り 『誰かのクラクション』

貴重な本人直筆サイン本です。1990年秋、月刊カドカワにて、当時連載中の尾崎豊へのメッセージ募集があり、応募しました。応募者の中から抽選が行われ、当選した私に、直筆サイン入り本が郵送されたものになります。それ以来、ずっと大切に保管してきた本です。個人的にはこれからも大事に手元に置いておきたいと思っていたのですが、諸般の事情により手放すことにしました。貴重な資料だと思いますので、今後も大事にし続けていただける方にお譲りしたいと思います。状態については、写真をみて分かる通り、カバーに傷みがありますが、中身は比較的綺麗な状態です。追加写真等のリクエストがあればお気軽にお申しつけください。#尾崎豊 #コレクション #サイン本 #音楽 #プレミアム #美術品



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