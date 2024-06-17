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商品詳細
人間国宝 井上萬ニ ぐい呑み数ある中から見ていただきありがとうございます。井上萬ニさんのぐい呑みです。実家から頂いたものですが、使う事なく飾ったままでした。箱はありませんのでプチプチに包んで発送致します。迅速な対応を心がけております。返品交換は受け付けておりません。よろしくお願い致します。注意⚠️ほかのサイトにも出品してますので、ご購入前にコメントお願いいたします。#井上萬ニ #白磁 #ぐい呑み
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