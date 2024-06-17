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井上萬ニ　ぐい呑み
商品番号 Y59100296585
商品名

井上萬ニ　ぐい呑み
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人間国宝　井上萬ニ　ぐい呑み数ある中から見ていただきありがとうございます。井上萬ニさんのぐい呑みです。実家から頂いたものですが、使う事なく飾ったままでした。箱はありませんのでプチプチに包んで発送致します。迅速な対応を心がけております。返品交換は受け付けておりません。よろしくお願い致します。注意⚠️ほかのサイトにも出品してますので、ご購入前にコメントお願いいたします。#井上萬ニ　#白磁　#ぐい呑み
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