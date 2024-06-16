松風作 湯呑揃 共箱 以さむ刻 総彫 刷毛目 萬古焼 名工

松風作湯呑揃五客共箱共布栞萬古焼の名工【松風】の作品箱書には湯呑と書かれていますが、サイズを考えるとお煎茶碗と言った方がいいかもしれません。以さむの彫装飾が施されていることに加えて、見込みに刷毛目があり、非常に凝った作りになっています。作品サイズ高さ5.2cm幅6.2cm箱のサイズ横46cm奥行8.7cm高さ8.9cm状態良好です。箱・布に経年を感じますが、本体は綺麗です。他にも美術品・食器など出品中#art_haru他にも色々出品中---------------共箱萬古焼煎茶碗汲出番茶松風窯急須万古焼煎茶道具茶器茶具茶注骨董アンティークヴィンテージビンテージ道具美術品芸術アート中国古玩明治大正昭和artantique遺品古美術日本伝来



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