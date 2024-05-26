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amiiboあみぐるみヨッシー マリオモダンカラー
商品番号 J69678321681
商品名

amiiboあみぐるみヨッシー マリオモダンカラー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離のため出品します。バラ売り不可となります。コレクションとして飾っておりました。個人保管のためご理解頂ける方のみ購入をお願いします。マリオについてはアルコールで拭きましたが形状の都合上完全には綺麗に拭き取れておりません。動作確認済み(初期化済み)となります。amiiboヨッシーあみぐるみヨッシーみどりヨッシーウールワールドマリオモダンカラー(SUPERMARIOBROS.30thシリーズ)ヨッシーamiiboヨッシーあみぐるみamiiboマリオamiiboマリオモダンカラーamiibo
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