amiiboあみぐるみヨッシー マリオモダンカラー

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商品詳細
断捨離のため出品します。バラ売り不可となります。コレクションとして飾っておりました。個人保管のためご理解頂ける方のみ購入をお願いします。マリオについてはアルコールで拭きましたが形状の都合上完全には綺麗に拭き取れておりません。動作確認済み(初期化済み)となります。amiiboヨッシーあみぐるみヨッシーみどりヨッシーウールワールドマリオモダンカラー(SUPERMARIOBROS.30thシリーズ)ヨッシーamiiboヨッシーあみぐるみamiiboマリオamiiboマリオモダンカラーamiibo
http://narcologia.ru/goods/traverse662426.html
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