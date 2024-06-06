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ゼンオン アルトリコーダー＆ヤマハ ソプラノリコーダーセット
商品番号 X14098366112
商品名

ゼンオン アルトリコーダー＆ヤマハ ソプラノリコーダーセット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゼンオンアルトリコーダーとヤマハソプラノリコーダーのセットです。アルトリコーダーは、3年前に購入し、2回程使用しました。比較的綺麗だと思います。グリス、掃除用の棒、運指表付きです。ソプラノリコーダーは、8年前に購入し、沢山使わせて頂いた愛着のある品物です(笑)吹く部分に若干凹みがあります。あと、取り扱い説明書がくしゃくしゃです。(要らない場合はご連絡下さい)発送前にアルコール消毒等で除菌します。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。(即購入OK)(送料無料)(24時間購入OK)
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