ゼンオン アルトリコーダー＆ヤマハ ソプラノリコーダーセット

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ゼンオンアルトリコーダーとヤマハソプラノリコーダーのセットです。アルトリコーダーは、3年前に購入し、2回程使用しました。比較的綺麗だと思います。グリス、掃除用の棒、運指表付きです。ソプラノリコーダーは、8年前に購入し、沢山使わせて頂いた愛着のある品物です(笑)吹く部分に若干凹みがあります。あと、取り扱い説明書がくしゃくしゃです。(要らない場合はご連絡下さい)発送前にアルコール消毒等で除菌します。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。(即購入OK)(送料無料)(24時間購入OK)