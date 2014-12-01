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【非売品】エルトン ジョン　ボブルヘッド　ドジャースユニフォーム
商品番号 U72639727121
商品名

【非売品】エルトン ジョン　ボブルヘッド　ドジャースユニフォーム
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,205 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年9月30日にドジャース対ロッキーズを現地観戦した際に数量限定で配られたEltonJohnのbobbleheadです。1975年にエルトン・ジョンがスタジアムでコンサートした時の衣装をバブルヘッド化したもので、なかなか流通も少ない逸品かと思います。通販サイトやAmazonでは3万円以上で取引されているようです。現地で2個手に入れましたのでファンの方が買いやすいように他より値段を下げて出品いたします。箱は未開封なので、中身は新品同様です。海外から持って帰ってきていますので、箱に多少の傷はございます。#エルトン・ジョン#eltonjohn#ボブルヘッド
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