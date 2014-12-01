【非売品】エルトン ジョン　ボブルヘッド　ドジャースユニフォーム

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2022年9月30日にドジャース対ロッキーズを現地観戦した際に数量限定で配られたEltonJohnのbobbleheadです。1975年にエルトン・ジョンがスタジアムでコンサートした時の衣装をバブルヘッド化したもので、なかなか流通も少ない逸品かと思います。通販サイトやAmazonでは3万円以上で取引されているようです。現地で2個手に入れましたのでファンの方が買いやすいように他より値段を下げて出品いたします。箱は未開封なので、中身は新品同様です。海外から持って帰ってきていますので、箱に多少の傷はございます。#エルトン・ジョン#eltonjohn#ボブルヘッド