ART FIGURESエクスペンダブル欠品有りホットトイズ系

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エクスペンダブルズ リークリスマスとガンナーのフィギュア2体セットです。中古品を購入しました。どちらもヘッドにキャップの色跡があります。購入当時のままなので自分の判る範囲ではガンナーの赤いショットガンの弾が1個欠品してます。他にも欠品あるかもしれません。写真にて確認願います。くれぐれも傷や汚れ有りで御納得の方のみお願い致します。 HOTTOYSエンターベイホットトイズ ダムトイズ