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ART FIGURESエクスペンダブル欠品有りホットトイズ系
商品番号 G22278306164
商品名

ART FIGURESエクスペンダブル欠品有りホットトイズ系
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 13,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エクスペンダブルズ　リークリスマスとガンナーのフィギュア2体セットです。中古品を購入しました。どちらもヘッドにキャップの色跡があります。購入当時のままなので自分の判る範囲ではガンナーの赤いショットガンの弾が1個欠品してます。他にも欠品あるかもしれません。写真にて確認願います。くれぐれも傷や汚れ有りで御納得の方のみお願い致します。　HOTTOYSエンターベイホットトイズ　ダムトイズ
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