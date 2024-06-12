ART FIGURESエクスペンダブル欠品有りホットトイズ系

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商品詳細
エクスペンダブルズ リークリスマスとガンナーのフィギュア2体セットです。中古品を購入しました。どちらもヘッドにキャップの色跡があります。購入当時のままなので自分の判る範囲ではガンナーの赤いショットガンの弾が1個欠品してます。他にも欠品あるかもしれません。写真にて確認願います。くれぐれも傷や汚れ有りで御納得の方のみお願い致します。 HOTTOYSエンターベイホットトイズ ダムトイズ
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