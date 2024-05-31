横段筋入　廣口釜　釜師　二代目　畠春斎作　共箱入

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。未使用、保管品です。サイズ口径18㎝ 横幅約26㎝ 高さ24㎝釻、栞、宇金布、木箱付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。
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